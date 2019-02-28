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CHP'den bedava patates-soğan!

CHP'nin İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, seçmenlere patates-soğan dağıtmaya başladı.

Güncel / 28 Şubat 2019 Perşembe 10:44
CHP'den bedava patates-soğan!
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Sebze-meyve fiyatlarındaki fahiş fiyat artışı nedeniyle, başta büyükşehirler olmak üzere birçok ilde tanzim satış noktaları kurularak tüketiciler ucuza sebze-meyveye ulaştı.

Cumhuriyet Halk Partisi ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise, bu projeyi 'Kuyrukları geri getirdiler.' diyerek eleştirdi. Bununla birlikte AK Parti seçmenine 'makarnacı-kömürcü' diyererek hakaret edilmesi de hala akıllarda.



İZMİR'DE ÇUVALLA BEDAVA PATATES - SOĞAN DAĞITILIYOR

CHP'nin yönettiği İzmir'de ise belediye, bedava patates-soğan dağıtmaya başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sitesinde yer alan haberde, çuvalların üzerinde ise 'İzmir Büyükşehir Belediyesi armağanıdır' yazısı dikkat çekti.








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