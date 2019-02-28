CHP'den bedava patates-soğan!

Sebze-meyve fiyatlarındaki fahiş fiyat artışı nedeniyle, başta büyükşehirler olmak üzere birçok ilde tanzim satış noktaları kurularak tüketiciler ucuza sebze-meyveye ulaştı.



Cumhuriyet Halk Partisi ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise, bu projeyi 'Kuyrukları geri getirdiler.' diyerek eleştirdi. Bununla birlikte AK Parti seçmenine 'makarnacı-kömürcü' diyererek hakaret edilmesi de hala akıllarda.







İZMİR'DE ÇUVALLA BEDAVA PATATES - SOĞAN DAĞITILIYOR



CHP'nin yönettiği İzmir'de ise belediye, bedava patates-soğan dağıtmaya başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sitesinde yer alan haberde, çuvalların üzerinde ise 'İzmir Büyükşehir Belediyesi armağanıdır' yazısı dikkat çekti.

















