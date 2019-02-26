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Hakkari’de okullar arası bilgi yarışması

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezi tarafından okullar arası bilgi yarışması düzenlendi.

Eğitim / 26 Şubat 2019 Salı 14:48
Hakkari’de okullar arası bilgi yarışması

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezi tarafından kültür sanat yarışmalarının ilk etabı olan “Kim Bilir” bilgi yarışmasını 25 lisenin katılımıyla gerçekleştirdi. Gençlik merkezine ait spor salonunda düzenlenen bilgi yarışmasına katılan öğrenciler, kıyasıya yarıştı. İl merkezi ve ilçelerden 25 okulun katıldığı bilgi yarışmasında Atatürk Anadolu Lisesi birinci, Özel Kural Fen Lisesi ikinci ve Yüksekova Şemsettin Onay Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteklerinden dolayı teşekkür eden Gençlik Merkezi Müdürü Fahri Güldal, bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilerin Van'da düzenlenecek olan bölge finalinde Hakkari'yi temsil edeceğini söyledi.

Kaynak : İHA

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Gençlik MerkeziKültür SanatAtatürkAnadolu LisesiÖğrenciler


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