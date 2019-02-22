Boşanma davaları anlaşmalı boşanmalar ve çekişmeli boşanmalar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 1 yıldan fazla süren evliliklerde mahkemeye evlilik taraflarından birinin boşanma talebinde bulunması ve karşı tarafında bu talebi kabul etmesi halinde veya anlaşmalı boşanma protokolünün mahkemeye sunulması ile anlaşmalı boşanma kararı alınarak boşanma işlemi mahkemece yapılmaktadır.



Çekişmeli boşanmalarda ise boşanma davası açma sebepleri ile davanın gidişatı belirlenmekte genel ve özel boşanma sebepleri boşanmada kusurlu olan tarafın belirlenmesine yardımcı olmaktadır.



Genel Boşanma Sebepleri



Medeni kanun boşanma sebeplerini genel ve özel sebepler olarak ikiye ayırmıştır. Genel boşanma ile birlikte özel boşanma sebepleri de söz konusuysa her iki konuyu da içine alacak şekilde boşanma davası açılabilmektedir. Genel boşanma sebepleri geçimsizlik, mizaç uyuşmazlığı, evlilikten doğan sorumlulukları yerine getirmeme gibi sınırsız sayıda ve türde boşanmaya neden olacak sorunları kapsamaktadır. Boşanma sebepleri 2019 özellikle çekişmeli boşanma davasında hangi eşin kusurlu olduğunun belirlenmesine yardımcı olacak, çocukların velayeti başta olmak üzere, mal paylaşımı, maddi ve manevi tazminat, nafaka gibi konularda mahkemede kanaat oluşmasına yardımcı olacaktır.



Genel Boşanma Sebepleri Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?



Genel boşanma sebeplerinin varlığı halinde eşlerden biri boşanma dava dilekçesinde genel boşanma sebeplerini gerekçelendirerek dava açabileceği gibi aile hukuku alanında uzman avukatlık bürolarından hukuki yardım alarak da genel boşanma sebepleriyle dava açabilir. Boşanma davası açma sebepleri mahkemede ispat edilebilir nitelikte olmalı ve ispata yarayacak deliller mahkemeye sunulmalıdır.



Boşanma davasına bakacak yer mahkemesi eşlerden birinin ikametinin bulunduğu yer mahkemesi olmakla birlikte son altı ay birlikte ikamet edilen yerdeki mahkemelerde de boşanma davası açılabilmektedir. Boşanma davası açılmasında görevli mahkeme ise aile mahkemeleridir. Aile mahkemesinin kurulmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemeleri boşama davalarına bakmakla yetkili kılınmıştır.



Özel Boşanma Sebepleri



Medeni kanunda boşanmaya sebep olacak özel nedenler sayılmıştır. Boşanmada eşlerdeki kusurluluğu etkileyen özel ve mutlak boşanma sebepleri şunlardır:



* Zina (aldatma) nedeniyle boşanma davası,

* Hayata kast etme, kötü muamele, onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma davası,

* Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma davası,

* Eşlerden birinin terk etmesi nedeniyle boşanma davası,

* Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası

İle evlilik birlikteliği özel sebeplere bağlı olarak mahkeme huzurunda sonuçlandırılmaktadır. Özel sebeplere bağlı olarak açılan boşanma davalarında boşanmaya sebep olan nedenin mahkeme huzurunda delilleriyle birlikte ispat edilmesi gerekmektedir. Davanın özel nedenlerle ispat edilememesi öngörülüyorsa hem özel hem de genel sebeplerle boşanma davaları açılabilmektedir.



Özel Boşanma Sebepleri Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?



Özel boşanma sebepleriyle boşanma davası da genel boşanma davası gibi aile mahkemelerinde görülse de sonuçları bakımından özel boşanma sebeplerine dayalı davalar farklılık arz eder. Boşanma avukatı ankara Özel boşanma sebeplerinin mahkemede ispatlanması halinde evlilik taraflarının kusur durumlarına bakılmasına gerek yokken genel boşanma davalarında davacı ve dava edilen eşlerin birbirinin kusurlarını ispatlamaları gerekmektedir.



Özel boşanma sebepleri boşanma davalarında mahkeme huzurunda ispatlanmak zorundadır. İspat yöntemleri kullanılırken mahkemeye getirilmemesi gereken yasak delillerin mahkemede olumsuz etki etmemesi için aile hukuku alanında uzman avukat ve avukatlık bürolarından destek almanızda yarar vardır. Boşanma davalarının özel sebepleri birbirine benzer yönleri bulunan konuları kapsadığından özel nedenlerle boşanma davasının hangi sebepten açılacağının belirlenmesi ve davanızın hızlı ve etkili bir biçimde sonuçlanması için boşanma avukatlarından yardım almanız önem arz etmektedir.



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