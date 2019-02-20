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Mısır'da paraşütle atlama festivali

Mısır’ın başkenti Kahire’de bulunan Giza Platosu’nda 2. Uluslararası Paraşütle Atlama Festivali gerçekleştirildi.

Dünya / 20 Şubat 2019 Çarşamba 12:11
Mısır'da paraşütle atlama festivali
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Mısırlılar ve dünyadaki gençler arasında hava sporlarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen Mısır'ın 2. Uluslararası Paraşütle Atlama Festivali, 'Firavun gibi atla' sloganıyla Giza Platosu'nda gerçekleştirildi.

Festivale Fransa'dan katılan Nicole, 'Bu inanılmaz. Bunu yapma şansımın olacağını hiç düşünmedim. Organize eden herkese ve koçuma bizi buraya getirdiği için çok minnettarım, çünkü barışçıl ve aynı zamanda büyülü bir his veriyor insana. Sıra dışı. Bunu daha önce hiç yapmadım' açıklamasında bulundu.

Festival Organizatörü Mostafa Saied yaptığı açıklamada, 'Geçen Haziran ayında bir festival düzenledik. Festivale 60 kişi katılmıştı. Ancak şu anda festivalde 32 ülkeden 140 katılımcı var. Geçen yıl festivali gören insanlar bu yıl da katılmak istedi. Festivale katılanlar arasında birçok dünya şampiyonu var, bu yüzden Mısır'da turizmi ve sporu teşvik ediyor' dedi.

Kaynak : İHA

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