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Milas'ta maden sahasında göçük: 2 ölü

Muğla'nın Milas ilçesindeki maden sahasındaki heyelanda göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 18 Şubat 2019 Pazartesi 11:19
Milas'ta maden sahasında göçük: 2 ölü

Muğla'nın Milas ilçesinde Sarıkaya mevkisinde açık arazide faaliyet gösteren feldispat maden sahasında heyelan meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Heyelan nedeniyle kayaların altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti. Kayaların altında başka işçilerin olup olmadığına ilişkin çalışma yapılıyor.

Muğla Valisi Esengül Civelek, 'İhbar gelir gelmez tüm arama kurtarma ve sağlık ekiplerini bölgeye sevk ettik. Ben de bölgeye geçiyorum' açıklaması yaptı.


Sağlık EkibiMaden Ocağı


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