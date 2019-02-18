Muğla'nın Milas ilçesinde Sarıkaya mevkisinde açık arazide faaliyet gösteren feldispat maden sahasında heyelan meydana geldi.



Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.



Heyelan nedeniyle kayaların altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti. Kayaların altında başka işçilerin olup olmadığına ilişkin çalışma yapılıyor.



Muğla Valisi Esengül Civelek, 'İhbar gelir gelmez tüm arama kurtarma ve sağlık ekiplerini bölgeye sevk ettik. Ben de bölgeye geçiyorum' açıklaması yaptı.





