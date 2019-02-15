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Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar CHP'den istifa etti

Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar CHP'den istifa etti. Hazinedar, 4 Ocak 2018’de İçişleri Bakanlığı tarafından açılan soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılmıştı.

Siyaset / 15 Şubat 2019 Cuma 16:13
Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar CHP'den istifa etti

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar CHP’den istifa etti. Hazinedar, 4 Ocak 2018’de İçişleri Bakanlığı tarafından açılan soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılmıştı.

HalkTV'nin haberine göre Hazinedar dilekçesinde, ''CHP yönetiminin, şahsıma parti içinden yapılan kumpasa karşı; başta Parti Genel Başkanı’nın bilgisi olmasına ve buna dair gereğini yapacağına ilişkin söz, tavır ve taahütlerine rağmen, bırakınız siyasi etiği, hak, hukuk, adalet duygusuna ve her türlü dürüstlük kuralına aykırı tutumunu kınıyorum.

CHP’nin içindeki sorunlu siyaset anlayışına karşı yılmaz bir şekilde yıllarca mücadele ettim. Aynı mücadeleyi bu sefer, parti içinde değil dışında, halkın yararına gerçekleştirmek için 2013’te davet üzerine CHP’ye üye olurken umutlarım milletimiz adına yeniden yeşermişti.'' dedi.


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