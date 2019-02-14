Mansur Yavaş'a yasak!

CHP yönetimi Ankara Büyükşehir Belediyesi adayı Mansur Yavaş'a iginç bir yasak getirdi.



Televizyon programlarında yaptığı açıklamalarla tepki çeken Yavaş'a televizyon yasağı geldi.



TEPKİLER ARTTI



İddiayı ortaya atan Türkiye Gazetesi Yazarı Batuhan Yaşar, köşesinden şunları yazdı;



Hem Binali Yıldırım hem de Mehmet Özhaseki sürekli halkın arasında..

Her yere girip çıkıyorlar..

CHP adayları için aynı şeyi söylemek zor..

Tepkiler artınca daha dikkatli davranmaya başladılar..

Ne oldu biliyor musunuz?

CHP Mansur Yavaş'a kırdığı potlardan ötürü ekran yasağı getirdi..

Susarak, konuşmayarak, halkın arasına girmeyerek seçim kazanılabilir mi?

Kırmızı kazak ve beyaz gömlek giyerek bu işler olmuyor..



Yazının tamamı için tıklayınız Kaynak : Beyaz Gazete Özel