Fadıl Akgündüz ile akrabalarının da aralarında bulunduğu 7 sanığın, Caprice Gold ve Caprice Maldivler projelerinde 349 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanmasına devam edildi.



İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 16. duruşmaya, tutuksuz sanıklar Mehmet Fadıl Akgündüz ve yeğeni Mehmet Salih Obut katıldı. Çok sayıda müşteki ve taraf avukatı da duruşmada hazır bulundu.



Dava dosyasının rapor alınması için bilirkişi heyetine gönderildiği ancak bilirkişi heyetinin belirlenememesi nedeniyle dosyanın teslim edilemediği aktarılan duruşmada, celse arasında, bazı sanıklar hakkında ayrı açılan iki dava dosyasının da bu dava dosyasıyla birleştirildiği tutanağa geçirildi.



Sanıkların hesabına el konulması istendi



Duruşmada, 25 müştekinin beyanı alındı.



Müştekilerden kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Ali Bayram, Caprice Gold'dan kendisine ait arsa ve yazlığa karşılık 825 bin liraya 4 devre mülk aldığını belirterek, 'Tapumu aldım. 16 ay kadar aylık 5 bin 500 lira civarında kira geliri aldım. Bunun dışında başka bir ödeme yapılmadı. Hatta bu aldığım 4 devre mülk karşılığında maliyeden bana vergi cezası geldi. Aldığım devre mülkün değerini de çok düşük göstermişler. Ben sanık Fadıl Akgündüz'ün 'peygamber torunuyum' demesi üzerine inanarak hata yaptım. Şikayetçiyim, davaya müdahil olmak istiyorum.' dedi.



Söz alan diğer müştekiler de bir sürelik kira geliri dışında kendilerine herhangi bir ödeme yapılmadığını ve sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, davaya müdahillik talebinde bulundu.



Müştekilerin avukatlarından Duygu Süren, 'sanıkların tutuklanması' talebini yinelediklerini belirterek, mal kaçırmalarının önlenmesi için sanıkların mal varlıklarına tedbir konulmasını ve bilirkişi heyetinin bir ön önce belirlenmesini istedi.



'Akgündüz mağduriyet gidermedi, tutuklansın'



Avukat Yaşar Metahanoğlu, Fadıl Akgündüz'ün müştekilerin mağduriyetini gidermek için tahliye edildiğini ancak bugüne kadar herhangi bir mağduriyet gidermeye yönelik hareketinin olmadığını savunarak, Akgündüz'ün tutuklanması ve hesaplarına el konulması talebinde bulundu.



Beyanda bulunan sanıkların avukatlarından Ragıp Cumhur Velibeyoğlu, dosyada halihazırda hukuki yeterliliği olan bir bilirkişi raporu bulunduğunu ve yeniden rapor almaya gerek olmadığını savunarak, tüm müşteki beyanlarından sonra topluca beyanda bulunacaklarını ifade etti.



Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bu duruşmada dinlenilen tüm müştekilerin davaya müdahilliklerine karar verdi. Dosyanın, eksikliklerin giderilmesinin ardından yeniden bilirkişi heyetine gönderilmesine ve yeni bir rapor alınmasına da hükmeden heyet, sanıkların tutuklanması ve mal varlıklarına tedbir konulması taleplerini ise dosyada yeni bir durum olmaması gerekçesiyle reddetti.



Heyet, duruşmayı 8 Mayıs'a erteledi.



Süreç



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Caprice Gold Bayrampaşa ön ödemeli devre mülk ve Caprice Gold Maldivler ön ödemeli devre tatil projeleri kapsamında 349 kişiden para toplandığı ancak sözleşme hükümlerinin yerine getirilmediği belirtiliyor.



Her iki projenin de tamamlanmadığı, müşterilerin mağdur edildiği ve paralarının geri ödenmediği ifade edilen iddianamede, sanıkların 349 müştekiye yönelik 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 698 yıldan 2443'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.



'Ablamın çocuğu olur'



Duruşma sonrası, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fadıl Akgündüz'ün dayısı Sait Obut, 'Benim Fatih'de 180 metrekare dairem vardı. Buna güvendim, biraz sıkışmıştı. 'Benim yeğenim.' diye verdim. Notere gittik. Güya bana her ay para yollayacaktı. 6-7 ay para yolladı. Sonra ne selam ne kelam... Telefonu bile açmıyor. Ben hakiki dayısıyım. Ablamın çocuğu olur.' dedi.



Obut, 'Kırgın mısınız?' sorusuna, 'Kırgın değil çok kırgınım.' diye yanıt verdi.



Akgündüz tahliye olduktan sonra kendisiyle görüşüp görüşmediği sorulan Obut, 'Cezaevinden çıktıktan sonra 1 kez görüştüm. Bana 'Benim de borcum var hükümete.' dedi. Ben paramı istedim. 'Böyle yapılır mı? Benim gelirimi elimden aldın. Senin dayınım. Geçiniyordum o parayla, kiraya veriyordum.' dedim. Şikayetçi oldum duruşmada. Kabahatini biliyor.' diye konuştu. Kaynak : AA

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