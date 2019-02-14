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Dolar/TL, 5,2780 seviyesinde işlem görüyor

Güne düşüşle başlayan dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla 5,2780 seviyesinde dengelendi

Ekonomi / 14 Şubat 2019 Perşembe 09:46
Dolar/TL, 5,2780 seviyesinde işlem görüyor

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 5,2780 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün 5,23-5,29 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,61 değer kazancıyla 5,2869'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,17 azalışla 5,2780'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,21 artışla 5,9680'den, sterlin/TL yatay seyirle 6,7920'den işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi bugün 1,1249 ile son 3 ayın en düşük seviyesine kadar gerilemesinin ardından 1,1270'in üzerinde dengelendi. Dolar endeksi, yüzde 0,05 düşüşle 97,1 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi, sanayi üretim endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de perakende satışlar ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya ziyareti kapsamında Soçi'ye gideceğini anımsatan analistler, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirilecek toplantıdan gelecek haber akışının da piyasaların odağında olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,20'nin destek, 5,3250'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, aralık ayında cari işlemler hesabının 1,49 milyar dolar açık vermesini, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ise aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 azalmasını bekliyor.

Kaynak : AA

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