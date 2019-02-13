Siber güvenlik tartışılacak

Siber güvenlik sektöründeki gelişmelerin değerlendirileceği 2. Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi, Türksat'ın desteğiyle yarın düzenlenecek.



Türksat'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, siber güvenlik sektöründeki gelişmelerin değerlendirileceği 2. Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi, yarın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) gerçekleştirilecek.



Zirvede siber güvenlikle ilgili toplumun tüm katmanlarında farkındalık yaratılması amacıyla yerli teknolojilerin geliştirilmesi ve kritik altyapılarda kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik politika, strateji ve eylem planları tartışılacak. Kaynak : AA

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