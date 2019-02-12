Hindistan'da otel yangını: 17 ölü

Yeni Delhi Emniyet Müdür Yardımcısı Mandeep Singh Randhawa, Karol Bagh semtindeki 5 katlı Arpit Palace Oteli'nin zemin katında çıkan yangında en az 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını bildirdi.



Gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini belirten Randhawa, ekiplerin oteldeki 30'dan fazla kişiyi alevlerin arasından çıkardığını ifade etti.



Randhawa, yangının kontrol altına alındığını kaydetti.



Kaynak : AA

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