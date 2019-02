Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fiyatlar şimdi yarı yarıya indi daha da inecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Sincan'da toplu açılış törenine katıldı. Burada halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:



Sincan tarihi ve insan zenginliği itibarıyla Ankara'nın Türkiye'nin bir özetidir. Gönül coğrafyamızın ve ülkemizin dört bir yanından gelen insanlarımız Sincan'da ahenk içinde yaşıyor.



Merhum Abdurrahim Karakoç 28 yıl Sincan'da ikamet etmiştir. Ne diyor biliyor musunuz? Sırat'tan incedir sevda köprüsü, Beraber geçelim tut ellerimden. Niyet ak güvercin, vuslat gökyüzü, Beraber uçalım tut ellerimden. Gönüldeki birlik kalkandır dışa, Aldırma ayaza, yele, yağışa, Giden ilkbahara, gelecek kışa, Beraber göçelim tut ellerimden.



Gönüllerimizdeki birliği işte böyle dizelere döken Abdurrahim Karakoç ağabeyimizi de rahmetle yaad ediyorum. Sincan işte böyle büyük zenginliklere ev sahipliği yapan bir bölgedir.



ÖNEMLİ YATIRIM MÜJDELERİMİZ VAR



Sincan, emeğin, huzurun kıymetini çok iyi bilir. Geleceğine de dört elle sarılan Sincanlı kardeşlerimiz bozkırın ortasında kurulan bu ilçemizi her gün çok daha ileriye taşıyor. Sincan bugün yine bir başka. Sincan'ın sadece nüfusu artmakla kalmıyor aynı zamanda yıldızı da parlıyor. Sincan Belediyemizin önceki başkanı Mustafa Tuna kendisi ile birlikte mevcut belediye başkanımız ve adayımız Murat Ercan çok büyük hizmetler yaptılar. Bugün yaklaşık 56 trilyon liralık eserler son dönemde yapılanların küçük bir örneği.



Önümüzdeki dönemde çok önemli yatırım müjdelerimiz var. Bunlardan biri iki etap halinde yapılacak olan ve 600 bin metrekare alana sahip Belören Millet Bahçesi. İlk ne olacak dediğimde millet bahçeleri ile millet kıraathaneleri ile halkımızın huzuruna çıkacağız dedim. Belören Millet Bahçesi, Sincanlı kardeşlerimizi, sanatla, yeşille ve sporla buluşturacak bir eserdir.



Bir diğer projemiz, 2 kilometrelik tramvay hattı. Nasıl ilçenin 2 ayrı yakasında bulunan metro ve başkentray istasyonları arasında kurulacak bu hatla inşallah toplu taşım araçları arasındaki sistem kolaylaşacak ve trafik azalacak.



Bunlar Sincan Belediyemizin projelerinden sadece birkaçı. Hep söylediğim gibi belediyecilik AK Parti'nin işidir. Çünkü belediyecilik şehre aşkla bağlı olmayı, gece gündüz çalışmayı, laf değil eser üretmeyi gerektirir. Biz milletimizin karşısına eserlerimizle çıkıyoruz. Sabun köpüğü gibi sürekli şişirilenlerin havası milletimizin karşısına gelince sönüp gidiyor.



İZMİR'İ DE PIRIL PIRIL YAPACAĞIZ



İzmir, körfez kokudan, pislikten geçilmiyor. Aynen benim aldığım İstanbul'un Haliç'i gibi. İnşallah şimdi İzmirli kardeşlerimiz inanıyorum ki İzmir'i de Cumhur İttifakı'na verecekler. İzmir'i de pırıl pırıl yapacağız.



İstanbul neydi? Ankara neydi? Biz buraları devraldıktan sonra ne oldu? Daha güzel olacak. Önümüzdeki dönemde Büyükşehir'de ve Sincan Belediyesinde yapacağımız hizmetlerle Ankaramızı en güzel noktaya çıkarmakta kararlıyız.



6 KULELİ DEV BİR HASTANE



Türkiye'nin hizmetinde olduğumuz 17 yıldır her alanda ülkemizi kalkındırmanın milletimizin refahını artırmanın mücadelesini verdik. Göreve geldiğimizde ne idik ne olduk. Ülkemizi 3,5 kat büyüttük. Eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada, enerjide, sporda, sosyal yardımlarda Türkiye'nin dünyanın en ileri seviyesine yükseltmek için gece gündüz mücadele gösterdik. Ankara'da şimdi şehir hastanemizi yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde şehir hastanemizin açılışını yapacağız. Burada yaklaşık 3,5 milyon hasta kalabilecek. Yatak sayısı bu kadar fazla. 6 kuleli dev bir hastane. Yönetime geldiğimizde dünyada satın alma paritesine göre 17. sıradaki Türkiye'yi hamdolsun 13'üncülüğe çıkardık. Bu yıl inşallah 12'nciliğe çıkarmayı hedefliyoruz.



Türk milletine yakışan ne ise onu yaptık onu yapıyoruz. Şu anda inşallah Ankara'daki şehir hastanesi Türkiye'nin en büyüğü olacak. Artık hemen hemen herşeyi bitti. Birkaç gün içerisinde açıyoruz. Arkasından tabi inşallah size yakın olan yine hastaneyi de açacağız Etlik. Böylece iki tane dev şehir hastanesine Bilkent ve Etlik olarak Ankara'mız kavuşmuş olacak.



FIRSATÇILAR İŞE KOYULDU



Ülkemizi demokraside ve ekonomide getirdiğimiz yer önemlidir. Daha gidecek çok yolumuz yapacak çok işimiz var. Sıradan bir gelişmekte olan ülke seviyesinden gelişmekte olan ülkeler seviyesine getirdiğimiz ülkemizi muhafaza etmemiz gerekiyor.



Biz bu seviyeye getirdikçe birileri paçamıza yapışıyor. Maruz kaldığımız saldırılara baktığımızda aslında doğru yolda yürüdüğümüzü görüyoruz. Türk milletinin bir özelliği vardır. Herkes saldırıya uğradığında köşesine çekilir siner. Biz ise silkelenir kendimize gelir enerji ve moral toplarız. Türkiye'nin hedeflerine olan inancı bileniyor. Ekonomisi birkaç milyon dolarla sarsılan bir Türkiye vardı. Şimdi sürekli yükselen bir Türkiye var. Etrafımızın terör örgütleriyle kuşatılmaya çalışılmasının sebebi budur. Maalesef fırsatçılar Her dönemde olduğu gibi bu dönemde de işe koyuldular. Döviz, faiz, enflasyon kıskacına alınmak isteyenlere meydanı boş bırakmayacağız.



FİYATLAR ŞİMDİ YARI YARIYA İNDİ DAHA DA İNECEK



Kene gibi milletimizin sırtına yapışanlara asla izin vermeyeceğiz. Şimdi bugünden itibaren Ankara, İstanbul başladık. Şimdi direkt olarak belediyelerimiz vasıtasıyla sebze meyve satmaya başladık. Fiyatlar şimdi yarı yarıya indi daha da inecek. Bunlarla kalmayacağız, pirinç, bulgur, mercimek hepsi. Sarımsakları depolarda çürütüyorlar maalesef uygun fiyata vermiyorlar. Fırsatçı fiyatları katlayandır. Fırsatçı elinde imkan olduğu halde onu kullanmayıp bir başka köşede pusuda bekleyendir. Fırsatçı, tüm bunları bildiği halde ülkesinin saflarında yer almak yerine Türkiye düşmanlarının ağzıyla siyaset yapandır.



SİZ ÖLÜLERİ REHİN ALDINIZ



İşte Bay Kemal bunlarla uğraşıyor. Bay Kemal biz seni zaten SKK Genel Müdürü olduğun zamandan tanıyoruz. Hastaneye sağlıklı girenler maalesef hasta çıkıyordu. Siz ölüleri bile rehin aldınız rehin aldınız biz sizi biliyoruz. Ama artık bu devir kapandı. Böyle bir şey artık yok.