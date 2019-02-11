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Çeyrek altın ve altın fiyatları 11.02.2019

Gram altın 221,2 lira, çeyrek altın 361 lira ve Cumhuriyet altını 1.479 liradan işlem görüyor

Ekonomi / 11 Şubat 2019 Pazartesi 09:54
Çeyrek altın ve altın fiyatları 11.02.2019

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 221,2 lira seviyesinde dengelendi.

Cuma günü dar bant içinde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 221,8 liradan tamamladı.

Bugüne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,27 azalışla 221,2 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 361 lira, Cumhuriyet altını 1.479 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,22 değer kaybıyla 1.312,02 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasalara dair belirsizliğin arttığını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.310 doların destek, 1.317 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

Bugün İngiltere'de büyüme ve sanayi üretim verilerinin takip edileceğini bildiren Memiş, hafta genelinde ise ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakereleri ve Brexit sürecine ilişkin gelişmelerin altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Kaynak : AA

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