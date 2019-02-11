USD (Alış - Satış) : 5,32 - 5,33 EURO (Alış - Satış) : 6,06 - 6,07

Atanan öğretmenlerin görev tarihi belli oldu

Sözleşmeli Öğretmenlik atama sonuçları 8 Şubat tarihinde açıklandı. 20.000 Öğretmen adayını yakından ilgilendiren Sözleşmeli Öğretmenlik atama sonuçlarının ardından il ve ilçelere gönderilecek kararnamelerden sonra süreç resmen başlayacak.

Eğitim / 11 Şubat 2019 Pazartesi 11:39
Atanan öğretmenlerin görev tarihi belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katıldığı törende 20.000 öğretmen adayının atama işlemi gerçekleştirildi. 20 bin Sözleşmeli Öğretmen alımında en fazla kontenjan 3 bin 47 ile Sınıf Öğretmenliğinde oldu. Sınıf Öğretmenliğinin ardından en fazla kontenjan ayrılan branş İngilizce Öğretmenliği ve Din Kültürü Ahlak Bilgisi Öğretmenliği oldu.

ATANAN ÖĞRETMENLER NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?
Atanan Sözleşmeli Öğretmenler için güvenlik soruşturması aşaması gerçekleştirilmesi gerekiyor. Ancak öğrencilerin ve mağduriyet yaşamaması için bu sürecin göreve başladıktan sonra gerçekleştirileceği iddia ediliyor. Bugün MEB tarafından il ve ilçelere gönderilecek olan kararnameler ile süreç resmen başlayacak.

Şubat ayı sonu Mart ayı başında göreve başlaması beklenen atanan öğretmenlerin net maaş olarak 3.822,67 Türk Lirası alması bekleniyor.

Din KültürüÖğretmenlerTürk LirasıMilli Eğitim BakanıSözleşmeli


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Şunun Şurasında Bir Ay Kaldı

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

SAYGIYI KAYBETMEDEN SEÇMEK

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı