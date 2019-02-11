Atanan öğretmenlerin görev tarihi belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katıldığı törende 20.000 öğretmen adayının atama işlemi gerçekleştirildi. 20 bin Sözleşmeli Öğretmen alımında en fazla kontenjan 3 bin 47 ile Sınıf Öğretmenliğinde oldu. Sınıf Öğretmenliğinin ardından en fazla kontenjan ayrılan branş İngilizce Öğretmenliği ve Din Kültürü Ahlak Bilgisi Öğretmenliği oldu.



ATANAN ÖĞRETMENLER NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?



Atanan Sözleşmeli Öğretmenler için güvenlik soruşturması aşaması gerçekleştirilmesi gerekiyor. Ancak öğrencilerin ve mağduriyet yaşamaması için bu sürecin göreve başladıktan sonra gerçekleştirileceği iddia ediliyor. Bugün MEB tarafından il ve ilçelere gönderilecek olan kararnameler ile süreç resmen başlayacak.



Şubat ayı sonu Mart ayı başında göreve başlaması beklenen atanan öğretmenlerin net maaş olarak 3.822,67 Türk Lirası alması bekleniyor.

