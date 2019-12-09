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Balıkçıların yeni kabusu: İnsan yüzlü sapan balığı

Adana'nın Karataş ilçesi kıyılarında deniz suyunun soğumasıyla birlikte balon balığı popülasyonu azalırken, avlarda yoğun şekilde ortaya çıkan insan yüzlü sapan balığı, ekonomik değeri olmaması ve ağları parçalaması nedeniyle balıkçıları mağdur etti.

Yaşam / 09 Aralık 2019 Pazartesi 11:30
Balıkçıların yeni kabusu: İnsan yüzlü sapan balığı

Adana'da Karataşlı balıkçılar, ağları parçalayan insan yüzlü sapan balığının, toksini siyanürden bin 200 kat daha zehirli olan balon balıklarından ekonomik olarak daha zararlı olduğunu söyledi.

Balıkçı Hakan Kangal, kış mevsiminin gelmesiyle balon balıklarının azaldığını ancak sapan balığı popülasyonunun arttığını kaydetti. Tüccarların sapan balığını temizlenmiş halde kilosunu 1,5 TL'den aldıklarını anlatan Kangal, temizlemesi çok zahmetli olduğu için avladıkları bu balıkları satmayıp denize attıklarını dile getirdi.



Sapan balığı yoğunluğu nedeniyle değerli balıkları da avlayamadıklarını vurgulayan Kangal şunları söyledi:



'Bu balığın hiç kıymeti olmadığı için bizi yoruyor. Mesela bugün 4 kişi ava çıktık. Hemen hemen bir ton ağırlığında bu balıktan çıktı. Bu balıklar biraz hacimli olduğu için bütün ağı kaplıyor. Mürekkep balığı, dil balığı için ava çıktık ancak bu balıklar yüzünden çok az balık avlayabildik. Beklentimiz zaten 30 kilo değerli balıktı yani bin lira gelir bekliyorduk ancak bugünkü kazancımız 150-200 TL. Emek harcayan 4 arkadaşımızın yemek parasını bile çıkaramayacağız.'






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