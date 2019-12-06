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Erdoğan Ceren Özdemir'in ailesini aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu’da bir cinayete kurban giden Ceren Özdemir’in babası Yılmaz Özdemir ve annesi Güfer Özdemir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek taziyelerini iletti.

Siyaset / 06 Aralık 2019 Cuma 18:03
Erdoğan Ceren Özdemir'in ailesini aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu’da bir cinayete kurban giden Ceren Özdemir’in babası Yılmaz Özdemir ve annesi Güfer Özdemir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek taziyelerini iletti. Görüşmede, Ceren Özdemir’in elim bir saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

(İlker Turak/iİHA) Kaynak : İHA

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