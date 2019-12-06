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Bakan Akar'dan kritik NATO açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar, "Türkiye, NATO içinde yükümlülüklerine bağlıdır. Hem mali katkılarımız hem kahraman askerlerimizin çabalarıyla bu yükümlülüğümüzün arkasındayız." dedi.

Siyaset / 06 Aralık 2019 Cuma 17:46
Bakan Akar'dan kritik NATO açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Türkiye, NATO içinde yükümlülüklerine bağlıdır. Hem mali katkılarımız hem kahraman askerlerimizin çabalarıyla bu yükümlülüğümüzün arkasındayız.' dedi.

Akar, 'Kimi çevrelerin, ulusal güvenliğimiz için attığımız adımları NATO ittifakını hiçe saydığımızın kanıtı olarak gösterme çabası mantık dışı.' ifadesini kullandı.

Milli Savunma BakanıNatoTürkiyeHulusi Akar

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