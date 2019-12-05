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Pearl Harbor'da silahlı saldırı: Savunma bakanlığı çalışanı 2 kişi öldü

ABD'deki Pearl Harbor Tersanesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda 2 aivil öldü bir sivil de yaralandı. Yerel basında yer alan haberlere göre, Hawaii eyaletindeki Pearl Harbor-Hickam Üssü'ndeki tersanede yaşanan silahlı saldırıda saldırganın kendisini öldürdüğü belirtildi

Dünya / 05 Aralık 2019 Perşembe 09:19
Pearl Harbor'da silahlı saldırı: Savunma bakanlığı çalışanı 2 kişi öldü

ABD'nin Hawaii eyaletinde bulunan Pearl Harbor Üssü'nde silahlı saldırı düzenlendi.

ABD Hava Kuvvetleri ve donanma birliklerinin ortak kullandığı Pearl Harbor-Hickam Üssü'nde, yerel saatle öğleden sonra meydana gelen saldırıda, Savunma Bakanlığı çalışanı iki sivil hayatını kaybetti, bir sivil de yaralandı.

SALDIRGAN KENDİNİ ÖLDÜRDÜ

Alarma geçen güvenlik güçlerinin olaya müdahale ettiği, saldırganın kendisini öldürdüğü belirtildi. Olayın ardından üs giriş-çıkışlara kapatıldı.
Pearl Harbor, 7 Aralık 1941'de Japonya tarafından vurulmuş, bu saldırı ABD'nin ikinci Dünya Savaşı'na girmesine neden olmuştu. Olayın, tarihi saldırının yıldönümüne günler kala yaşanması dikkat çekti.

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