Pearl Harbor'da silahlı saldırı: Savunma bakanlığı çalışanı 2 kişi öldü

ABD'nin Hawaii eyaletinde bulunan Pearl Harbor Üssü'nde silahlı saldırı düzenlendi.



ABD Hava Kuvvetleri ve donanma birliklerinin ortak kullandığı Pearl Harbor-Hickam Üssü'nde, yerel saatle öğleden sonra meydana gelen saldırıda, Savunma Bakanlığı çalışanı iki sivil hayatını kaybetti, bir sivil de yaralandı.



SALDIRGAN KENDİNİ ÖLDÜRDÜ



Alarma geçen güvenlik güçlerinin olaya müdahale ettiği, saldırganın kendisini öldürdüğü belirtildi. Olayın ardından üs giriş-çıkışlara kapatıldı.

Pearl Harbor, 7 Aralık 1941'de Japonya tarafından vurulmuş, bu saldırı ABD'nin ikinci Dünya Savaşı'na girmesine neden olmuştu. Olayın, tarihi saldırının yıldönümüne günler kala yaşanması dikkat çekti.