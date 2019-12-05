Libya Mutabakatı Meclis'te kabul edildi

Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmayla, Doğu Akdeniz'de iki ülke arasında Münhasır Ekonomik Bölge oluşturulmasına dair önemli bir adım atılmıştı. Atılan adım sonrası karar TBMM'ye taşınmıştı.



Türkiye ile Libya arasında imzalanan "Akdeniz’de deniz yetki alanlarının sınırlandırılması’na ilişkin ‘Mutabakat Muhtırası’ Meclis Genel Kurulu tarafından onaylandı.



HDP HARİÇ TÜM PARTİLER DESTEK VERDİ



Mutabakat muhtırasına Ak Parti - CHP - MHP ve İyi Parti destek verdi. Muhtırası 293 oyla kabul edildi.





