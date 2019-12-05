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Ermeni Tasarısı, ABD Senatosundan yine geçmedi!

ABD Senatosunda sözde "Ermeni soykırımının resmen tanınmasını" öngören karar tasarısının oylanmasının, Beyaz Saray'ın isteği üzerine üçüncü kez engellendiği belirtildi.

Siyaset / 05 Aralık 2019 Perşembe 21:59
Ermeni Tasarısı, ABD Senatosundan yine geçmedi!

Axios haber sitesinin haberine göre, Cumhuriyetçi Senatör Kevin Cramer; Demokrat Senatör Bob Menendez ve Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz'un hazırladığı ve sözde 'Ermeni soykırımının resmen tanınmasını' öngören karar tasarısının oylanmasını engelledi.

Konuya yakın iki kaynak, Cramer'in Beyaz Saray'ın isteği üzerine böyle bir adım attığını ifade etti.

Cramer ise Senatoda yaptığı konuşmada, 'ABD Başkanı Donald Trump, daha yeni Londra'daki NATO Zirvesi'nde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp döndü. Şu anın bu tasarıyı geçirmek için doğru zaman olduğunu düşünmüyorum. Bu tasarı Trump yönetiminin diplomatik çabalarını baltalıyor.' ifadelerini kullandı.

TASARI ÜÇÜNCÜ KEZ ENGELLENDİ

Daha önce Cumhuriyetçi Senatörler Lindsey Graham ve ardından David Perdue, söz konusu tasarının oylanmasını engellemişti.

Axios, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın 13 Kasım'da Beyaz Saray'da yaptığı görüşmenin ardından, Beyaz Saray'ın sözde 'Ermeni soykırımının resmen tanınmasını' öngören karar tasarısının Senatodan geçmesini engellemek için harekete geçtiğini yazmıştı.



ERMENİ TASARISI

ABD Senatosunda yapılacak tasarı oylamalarında herhangi bir senatör, karşı görüş bildirerek oylamayı engelleyebiliyor.

ABD Temsilciler Meclisinde 29 Ekim'de yapılan oylamada, 1915 Ermeni olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan karar tasarısı kabul edilmişti.

Temsilciler Meclisi Demokrat Vekili Adam Schiff tarafından nisanda sunulan söz konusu tasarı, 11 'hayır' oyuna karşılık 405 'evet' oyuyla Meclisten geçmişti.

Türkiye ise söz konusu tasarının 'yok hükmünde' olduğunu açıklamış ve kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.

Kaynak : AA

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