Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temizleyene kadar oradayız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da Türk vatandaşlarıyla bir araya geldiği toplantıda konuştu.



Erdoğan, Suriye konusundaki eleştirilere cevap verirken 'Suriye'de sizin ne işiniz var, diyor. Bizim onlara verdiğimiz bir cevabımız var. Sizin Suriye'de ne işiniz var? Suriye'ye sınırınız var mı? 10 bin km'den oraya geliyorsunuz. 3-5 bin km'den oraya geliyorsunuz. Ama bizim 900 km sınırımız var. Biz oradayız, orayı bu teröristlerden temizleyene kadar oradan çıkmayacağız' dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:



DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE VAR



Bugün üzerinde oyun oynanan değil, kararlı bir Türkiye var. Bugün 2002' ye göer ekonomisini 3,5 kat büyütmüş, ihracat rakamlarında rekora koşan bir Türkiye var. Bugün 17 yıl öncesine göre çok daha güçlü bir Türkiye var.







TÜRKİYE EMİN ELLERDE



Türkiye emin ellerde. Bugün çok daha güçlü bir Türkiye var. Üzerinde oyun oynanan değil, bölgesinde aktif rol alan bir Türkiye var. Bugün kendi milli güvenliği için hiç kimsenin icazetini aramadan operasyon düzenleyen, dış politikası bağımsız bir Türkiye var.



Biz sadece 82 milyonun güvenliğini değil yurt dışında yaşayan 6 milyon vatandaşının da hakkını savunan diplomasisi güçlü bir Türkiye'yiz. Hiç şüphesiz bu başarılarının tamamı hepimizin.







TERÖRİSTLERDEN TEMİZLEYENE KADAR ORADAYIZ



Tabi bize herkes akıl veriyor. Suriye'de sizin ne işiniz var, diyor. Bizim onlara verdiğimiz bir cevabımız var. Sizin Suriye'de ne işiniz var? Suriye'ye sınırınız var mı? 10 bin km'den oraya geliyorsunuz. 3-5 bin km'den oraya geliyorsunuz. Ama bizim 900 km sınırımız var. Biz oradayız, orayı bu teröristlerden temizleyene kadar oradan çıkmayacağız. Bizim Suriye'nin toplarında gözümüz yok, ama gözü olanlar lütfen terk etsinler. Biz sadece 82 milyonun güvenliğini değil aynı zamanda yurt dışında yaşayan 6,5 milyon vatandaşının da güvenliğini kuruyan diplomasi güçlü bir ülkeyiz.



Silah üzerinden, ölüm üzerinden, acı, kan, baskı ve tehdit üzerinden ülkemize kurulan tuzakların hepsi çöküyor. Türkiye'yi terörle, şantajla terbiye edeceklerini zannedenler, hedeflerine ulaşamamanın mahcubiyetini yaşıyor.



Türk toplumu, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin gelişmesi noktasında da kritik rol oynuyor. Vatandaşlarımızın ekonomik hayattaki başarılarını İngiltere'de siyasi hayata yeterince yansımadıklarını görüyoruz.