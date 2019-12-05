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BTK'dan o telefonların satışına yasak geldi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yaptığı denetim sonucunda 11 farklı akıllı telefon ve telsiz modelinin ‘güvensiz’ olduğunu tespit ederek satışı yasakladı. Yasaklanan modeller Çin devi Xiaomi'nin de bir modeli bulunuyor.

Teknoloji / 05 Aralık 2019 Perşembe 09:28
BTK'dan o telefonların satışına yasak geldi

İşte BTK'dan yapılan o açıklama;

Kurumumuz tarafından 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği ile Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülen Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) faaliyetleri sonucunda; aşağıda yer alan listede sayılan üreticilere ait olan ve aynı listede türü/markası/modeli belirtilen ürünlerin güvensiz olduğu tespit edilmiştir.

Güvensiz olduğu tespit edilen bu ürünlerin piyasaya arzı yasaklanmış olup, piyasada bulunan ürünlerin toplatılmasına karar verilmiştir.

İŞTE YASAKLANAN AKILLI TELEFON MODELLERİ

KAAN- N1

BAOFENG- UV-5R

BAOFENG- BF-888S

XIAOMI - MI 5S(2015711-A7)

CONCORD - C5

SFE - S780

BB MOBILE - B1280

QUATRO - Q11

YANTON - T-328PMR

RITERA - M-446

MARS - MARS PRO-446

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