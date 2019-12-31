Yılbaşında eylem planlayan 5 DAEŞ şüphelisi yakalandı

Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 yabancı uyruklu DAEŞ'li gözaltına alındı.



Suriye'de canlı bomba eğitimi aldıkları tespit edilen DAEŞ'lilerin 6 ay önce yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edildi.



İstihbarat ve terör ekiplerince takibe alınan şüphelilerin yılbaşında Başkent'te eylem planladıkları tespiti üzerine operasyon için düğmeye basıldı.



Özel Harekat Şubesi ekipleri, Keçiören ve Yenimahalle'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.



Kapılar kırılarak girilen evlerde şüpheliler tek tek gözaltına alındı.



Yapılan aramalarda örgüte ait belgeler ve bomba yapım görüntüleri ele geçirildi.