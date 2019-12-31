Terör Örgütü PKK elebaşı Karayılan'ın kardeşi tutuklandı

Suruç Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, 3 gün öce düzenlenen operasyonla bölücü terör örgütü elebaşı Murat Karayılan’ın kardeşi Bozan Karayılan gözaltına alındı. Kardeş Karayılan, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. HDP İl Genel Meclisi eski üyesi olan Bozan Karayılan, çıkarıldığı mahkemece ’terör örgütü üyesi olma’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.



Kaynak : İHA

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