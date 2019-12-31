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Terör Örgütü PKK elebaşı Karayılan'ın kardeşi tutuklandı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, terör örgütü PKK’nın elebaşı Murat Karayılan’ın kardeşi HDP İl Genel Meclisi eski üyesi Bozan Karayılan ’terör örgütü üyesi olma’ suçundan tutuklandı.

Güncel / 31 Aralık 2019 Salı 12:33
Terör Örgütü PKK elebaşı Karayılan'ın kardeşi tutuklandı

Suruç Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, 3 gün öce düzenlenen operasyonla bölücü terör örgütü elebaşı Murat Karayılan’ın kardeşi Bozan Karayılan gözaltına alındı. Kardeş Karayılan, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. HDP İl Genel Meclisi eski üyesi olan Bozan Karayılan, çıkarıldığı mahkemece ’terör örgütü üyesi olma’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak : İHA

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