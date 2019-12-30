USD (Alış - Satış) : 5,94 - 5,95 EURO (Alış - Satış) : 6,66 - 6,67

İstanbul'da yılbaşı tedbirleri üst seviyede

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürü Murat Bayhan, İstanbul’da yılbaşı gecesine yönelik alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı. İstanbul’un 39 ilçesinde yoğun güvenlik önlemleri aldıklarını ifade eden Bayhan, “31 Aralık günü 44 bin 518 görevlimiz ile görev yapılıp, emniyet tedbirleri alınacaktır” dedi.

Yaşam / 30 Aralık 2019 Pazartesi 17:20
İstanbul'da yılbaşı tedbirleri üst seviyede
Video için tıklayın

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürü Murat Bayhan, Taksim Meydanı’nda 31 Aralık günü alınan yılbaşı güvenlik önlemlerine ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. Yılbaşı gecesi vatandaşların arasında simitçi, boyacı, müzisyen olarak görev yapacak olan polisler de toplantı öncesi tanıtıldı. Atlı polis ekiplerinin ve narkotik köpeklerinin de tanıtıldığı toplantı sonrası açıklama gerçekleştirildi.

“31 Aralık günü 44 bin 518 görevlimiz ile görev yapılıp, emniyet tedbirleri alınacaktır”

Yılbaşına yönelik alınan güvenlik önlemlerine ilişkin açıklama yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürü Murat Bayhan, “31 Aralık, yani yılbaşının olduğu gün mevcut 11 sabit uygulama noktamız, 24 esasına göre aktif bir şekilde çalışmalarını devam ettirmekte olup, 39 ilçede koordineli bir şekilde toplam 170 noktada sabit uygulamalar planlanmaktadır. Özel Güvenlik Şube Müdürlüğümüzce yılbaşı emniyet tedbirleri kapsamında otogar, havalimanı, metro, marmaray, alışveriş merkezleri gibi özel güvenlik görevlilerinin görev yaptığı yerlerde denetlemeler yapılmakta olup, herhangi bir aksaklığın olmaması için alınan emniyet tedbirleri en üst seviyeye çıkartılmıştır. Tüm ilçe emniyet müdürlüklerimiz ve yılbaşı emniyet tedbirleri kapsamında 31 Aralık günü 44 bin 518 görevlimiz ile görev yapılıp, emniyet tedbirleri alınacaktır. Havacılık Şube Müdürlüğü’nce helikopter vasıtası ile havadan, tüm kamera sistemlerimiz ile kameralar ile ve toplam 22 adet drone ile ikişer saatlik devriyeler halinde havadan da emniyet tedbirlerimiz takviye edilecektir. Özel Harekat Şube Müdürlüğümüz ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüz 207 noktada toplam 74 adet zırhlı araç ve 50 TOMA aracı ile görev alacaklardır. Belirtilen 31 Aralık günü yapılan yılbaşı emniyet tedbirleri kapsamında 400 tane motosikletli Yunus polisimiz görev alacaktır” diye konuştu.

Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Zırhlı AraçBasın Açıklamasıİstanbul Emniyet MüdürlüğüTerörle MücadeleÖzel Güvenlik

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı