CHP'den Demirtaş'a ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi Cezaevleri İzleme Komisyonu, bugün Selahattin Demirtaş'ı Edirne F tipi Cezaevi'nde ziyaret ediyor.



CHP heyetinde CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Cezaevleri İzleme Komisyonu Sözcüsü Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Zeynel Emre ile Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya bulunuyor.



Heyetin ziyaretin ardından açıklama yapması bekleniyor.



HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yaşadığı rahatsızlık sonucu tutuklu bulunduğu cezaevinden hastaneye sevk edilmişti.