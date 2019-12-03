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AK Parti: Termik santral maddesi tekliften çıkarılacak

AK Parti Grup Başkanvekili Muş "Termik santral düzenlemesini içeren madde teklif metninden çıkarılacak" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen tasarıyı veto etmişti.

Siyaset / 03 Aralık 2019 Salı 14:03
AK Parti: Termik santral maddesi tekliften çıkarılacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis'te gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, termik santrallerin çevreye uyum için baca filtresi takma zorunluluğunun 2,5 yıl ertelenmesini de içeren yasayı iade ettiğinin hatırlatılması üzerine Muş, söz konusu düzenlemenin yasa metninden çıkarılacağını açıkladı. Mehmet Muş, "Değerlendirmelerimizi yaptık, termik santrallere filtre takılmasının ertelenmesi düzenlemesi yasa metninden çıkarılacak." dedi.

Bugün Mecliste Danışma Kuruluna bir tavsiyeleri olacağını söyleyen Muş, "Tavsiye kararı alınırsa yarın Plan ve Bütçe Komisyonu toplanacak. İlgili madde, önergeyle yasa metninden çıkarılacak. Komisyon bunu oyladıktan sonra 5 Aralık Perşembe günü Genel Kurula gelmesini bekliyoruz. Bu şekilde bir takvim işler." diye konuştu.

Muhalefetle de görüştüklerini bildiren Muş, "Muhalefetin, düzenlemenin kanun metninden çıkarılması yönünde talepleri söz konusu. Zaten diğer maddeler müzakere edildiği için termik santrallere ilişkin düzenlemeyi kanun metninden çıkardıktan sonra bir sorun kalmayacak. Görüşmelerin uzamasını öngörmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ak PartiCumhurbaşkanıGrup Başkanvekili

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