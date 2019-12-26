USD (Alış - Satış) : 5,93 - 5,94 EURO (Alış - Satış) : 6,58 - 6,59

Vikipedia'nın engellenmesi hak ihlali sayıldı

Anayasa Mahkemesi, Wikipedia'nın engellenmesini ifade özgürlüğünün ihlali olarak saydı; ansiklopedi önümüzdeki günlerde erişime açılacak.

Güncel / 26 Aralık 2019 Perşembe 15:08
Vikipedia'nın engellenmesi hak ihlali sayıldı

Türkiye'yi terör örgütüne yardım eden ülke gibi gösteren, dünyanın en büyük anksiklopedisi Wikipedia, 29 Nisan 2017'de engellenmişti.

Bunun üzerine Wikipedia, erişim engelinin kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ
Bugün toplanan Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nda 10 üye hak ihlali derken, 6 üye ihlal değil oylamasında bulundu. Oy birliğiyle mahkeme, erişimin hak ihlali olduğunu kabul etti. Bu karar üzerine Wikipedia'nın önümüzdeki günlerde erişime açılması bekleniyor.

Anayasa Mahkemesi

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı