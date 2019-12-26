Vikipedia'nın engellenmesi hak ihlali sayıldı

Türkiye'yi terör örgütüne yardım eden ülke gibi gösteren, dünyanın en büyük anksiklopedisi Wikipedia, 29 Nisan 2017'de engellenmişti.



Bunun üzerine Wikipedia, erişim engelinin kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.



OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Bugün toplanan Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nda 10 üye hak ihlali derken, 6 üye ihlal değil oylamasında bulundu. Oy birliğiyle mahkeme, erişimin hak ihlali olduğunu kabul etti. Bu karar üzerine Wikipedia'nın önümüzdeki günlerde erişime açılması bekleniyor.