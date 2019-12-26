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Türkiye'nin Otomobili'nden yeni görüntü

TOGG'un Twitter hesabından Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin yeni detaylar veren bir görüntü paylaşıldı.

Teknoloji / 26 Aralık 2019 Perşembe 14:29
Türkiye'nin Otomobili'nden yeni görüntü

Türkiye'nin merakla beklediği Türkiye'nin Otomobili için geri sayım devam ediyor.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından araca dair yeni detaylar veren bir video paylaşıldı.



TOGG'un Twitter hesabından "Türkiye’nin Otomobili"nin ön cam, tavan çıtası, A sütunları, aynaları ve ızgara kısmında İstanbul'un sembollerinden "lale" figürünü gösteren yeni bir fotoğraf yayınlanmıştı.

Türkiye'nin merakla beklediği Türkiye'nin Otomobili'nin yürüyen ilk ön gösterimi, 27 Aralık'ta gerçekleştirilecek.Tanıtımı yapılacak yüzde 100 elektrikli C-SUV modelin dışında, daha sonra üretilmesi planlanan sedan modele ilişkin de detayların paylaşılması bekleniyor.

TwitterTürkiye

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