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Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında patlama

Ocakta mahsur kalan bir işçiyi kurtarma çalışması başlatıldı.

3. Sayfa / 25 Aralık 2019 Çarşamba 12:04
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında patlama
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağında meydana gelen metan gazı patlamasında bir kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Gelik beldesindeki ruhsatsız maden ocağının yaklaşık 40 metre içerisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle metan gazı patlaması meydana geldi.

Patlama üzerine olay yerine Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekibinin yanı sıra jandarma ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

Ocakta çalışanlar tarafından yaralı olarak çıkarılan Bahri Yeniay (51), Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, ocakta mahsur kaldığı değerlendirilen bir işçi için kurtarma çalışması başlattı.

Kaynak : AA

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KilimliTürkiye Taşkömürü KurumuAtatürkYeniayJandarma

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