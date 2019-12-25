'Bir Demet Tiyatro' sürprizi! Yıllar sonra yeniden buluştular

Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği 'Çok Güzel Hareketler 2' programı, 31 Aralık Salı akşamı yılbaşı özel bölümüyle ekrana gelecek. Programın büyük sürprizi ise Demet Akbağ olacak.



Demet Akbağ ile Yılmaz Erdoğan, bir döneme damgasını vuran 'Bir Demet Tiyatro'yu yıllar sonra yeniden sahnede oynayacak. Bir Demet Tiyatro’nun unutulmaz karakterleri Mükremin Çıtır, Lütfiye Çıtır ve Feriştah, yılbaşı akşamı Kanal D ekranlarında olacak.