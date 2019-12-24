Yerli otomobilde aynalar yerli yerinde

Türkiye'nin merakla ve dört gözle beklediği yerli otomobilin canlı kanlı ilk resmi tanıtımına sayılı günler kaldı. 27 Aralık Cuma günü yapılacak olan tanıtım toplantısı öncesinde twitterden otomobile ilişkin bir fotoğraf daha paylaşıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın geçtiğimiz hafta brandalı şekilde araç önünde çekildiği fotoğraf sosyal medyada ses getirmişti. Paylaşım üzerinden “aracın aynaları nerede” gibi sözlerle otomobilin prestiji düşürmeye çalışılmıştı. Türkiye'nin Otomobili resmi twitter hesabından yaptığı son paylaşımda “aynalar yerinde etiketi” kullanıldı.



Öte yandan, paylaşımda, 'Türkiye'nin Otomobili ile tanışmak için geri sayım başladı.



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Kaynak : İHA

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