USD (Alış - Satış) : 5,94 - 5,95 EURO (Alış - Satış) : 6,58 - 6,59

Yerli otomobilde aynalar yerli yerinde

Türkiye’nin Otomobili resmi twitter hesabından yapılan "aynalar yerli yerinde" paylaşımıyla yerli otomobil hakkında yeni bir fotoğraf daha gün yüzüne çıktı.

Teknoloji / 24 Aralık 2019 Salı 15:04
Yerli otomobilde aynalar yerli yerinde

Türkiye'nin merakla ve dört gözle beklediği yerli otomobilin canlı kanlı ilk resmi tanıtımına sayılı günler kaldı. 27 Aralık Cuma günü yapılacak olan tanıtım toplantısı öncesinde twitterden otomobile ilişkin bir fotoğraf daha paylaşıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın geçtiğimiz hafta brandalı şekilde araç önünde çekildiği fotoğraf sosyal medyada ses getirmişti. Paylaşım üzerinden “aracın aynaları nerede” gibi sözlerle otomobilin prestiji düşürmeye çalışılmıştı. Türkiye'nin Otomobili resmi twitter hesabından yaptığı son paylaşımda “aynalar yerinde etiketi” kullanıldı.

Öte yandan, paylaşımda, 'Türkiye'nin Otomobili ile tanışmak için geri sayım başladı.

Her gün 14.30'da yeni bir detayı keşfetmek için bizi takip etmeye devam edin. Yeniliğe Yolculuk devam ediyor Geri sayımda son 3 gün!' notu düşüldü.







Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

TwitterTeknoloji

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı