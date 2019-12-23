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İnsanlık ölmemiş dedirten olay!

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir sürücünün çarpıp kaçtığı köpek, başka bir aracın altında kalmaktan yoldan geçenler tarafından kurtarıldı. Araçlarından inip köpeğin başında bekleyen vatandaşlar tarafından olay yerine barınak görevlileri çağrıldı.

3. Sayfa / 23 Aralık 2019 Pazartesi 14:48
İnsanlık ölmemiş dedirten olay!
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Antalya-Manavgat D-400 kara yolu Ilıca Mahallesi sınırlarında Antalya'dan Alanya istikametine gitmekte olan bir aracın sürücüsü, Rottweiler cinsi köpeğe çarparak kaçtı. Araçlarıyla yoldan geçmekte olan 2 kadın ise araçlarını yol kenarına park edip otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan köpeğin başında uzun süre nöbet tutup diğer araçların köpeğe çarpmasını engelledi. Kadınlara, olay yerine gelen bölge trafik ekibi de eşlik etti. Kadınların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağında görevlileri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı köpeği barınağa götürdü.

Boynunda tasması da bulunan ağır yaralı köpeğe veteriner hekim tarafından ilk etapta iç kanamanın durdurulması için iğne yapılarak serum takıldı. İç kanamanın durmasının ardından köpeğin vücudunda kırık olup olmadığına bakılacağı, kırık olması durumunda ameliyata alınacağı bildirildi.

Kaynak : İHA

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RottweilerHayvanAğır Yaralı

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