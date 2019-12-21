Başsavcılık, Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlattı

Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlattığını söyledi.



Eski CHP Milletvekili ve iş adamı Sinan Aygün'ün, Yavaş ile CHP'li 3 belediye meclis üyesi hakkında, Eskişehir yolundaki 'Togo Kuleleri' olarak adlandırılan inşaatının 16 Aralık'ta mühürlenmesinin ardından bulunduğu suç duyurusunda ortaya attığı iddialar ve sonrasındaki açıklamaları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığını harekete geçirdi.



Tahir Sarıkaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 20.12.2019 saat: 16:30 itibariyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.





Kaynak : Beyaz Gazete Özel