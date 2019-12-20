USD (Alış - Satış) : 5,93 - 5,94 EURO (Alış - Satış) : 6,60 - 6,61

2 balıkçının cansız bedenine ulaşıldı

Terkos Gölü’nde balıkçı kayığının alabora olması sonucu kaybolan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

3. Sayfa / 20 Aralık 2019 Cuma 11:51
2 balıkçının cansız bedenine ulaşıldı

Dün akşam saat 22.00 sularında İstanbul Çatalca’daki Durusu Gölü (Terkos Gölü) Ormanlı Mahallesi mevki’inde, balıkçı kayığı ile Terkos Gölü’ne açılan 3 arkadaş kayığın alabora olması nedeniyle kaybolmuştu. Kayığın alabora olduğunu fark eden başka bir balıkçının ilk müdahalesiyle bir kişi yaralı olarak kurtarılırken 2 kişinin ise arama çalışmalarına başlanmıştı. Yapılan arama kurtarma çalışmalarında kaybolan 2 balıkçının cansız bedenine ulaşıldı. Balıkçıların üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Yetkililer balıkçılardan bir tanesinin 35 yaşlarında bir tanesinin ise 45 yaşlarında olduğunu tahmin ediyor.

Kıyıya çıkarılan balıkçıların cesetleri olay yerinde yapılan ilk kontrollerin ardından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

TerkosAdli TıpDurusuOrmanlı

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı