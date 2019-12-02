USD (Alış - Satış) : 5,74 - 5,75 EURO (Alış - Satış) : 6,35 - 6,36

Sokak ortasında eşini öldürdü!

İzmir’in Gaziemir ilçesinde bir kişi, sokak ortasında eşini bıçaklarken, hastanede tedavi altına alınan kadın yaşamını yitirdi.

3. Sayfa / 02 Aralık 2019 Pazartesi 09:53
Sokak ortasında eşini öldürdü!

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam 17.30 sıralarında Zafer Mahallesi 810. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma kararı alan ve ayrı yaşamaya başlayan Yunus O. ve Ceylan O. çifti sokak ortasında karşılaştı. Yunus O. ile Ceylan O. sokakta tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu Yunus O. isimli şahıs, boşanma aşamasındaki eşi Ceylan O.’yu bıçaklayarak yaraladı. Yunus O. ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kanlar içerisinde yere yığılan Ceylan O.’yu gören çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan Ceylan O.’yu ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralı Ceylan O., iki saat sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma neticesinde cinayet zanlısı firari Yunus O., polis ekiplerince kısa sürede kıskıvrak yakalandı. Yakalanan zanlı sorgusu yapılmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

PolisCinayet ZanlısıCinayetSağlık Ekipleri

loading...

YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

Erdoğan ABD'ye gitmeli mi?

Mehmet Orhan
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı