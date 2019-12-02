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Milli Savunma Bakanlığı'ndan NATO açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "NATO'nun önemli bir gücüyüz. Kimse bizim NATO'ya katkılarımızı tartışamaz.Türkiye verdiği katkılarla NATO'nun tam merkezindedir" denildi.

Güncel / 02 Aralık 2019 Pazartesi 14:11
Milli Savunma Bakanlığı'ndan NATO açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasından satır başları;

NATO ülkemizin tam siyasi kontrole sahip olduğu önemli bir siyasi-askeri örgüttür.

NATO hala güvenilir, caydırıcı ve sürdürülebilir bir ittifak olma özelliğini korumaktadır.

Ülkemiz, diğer müttefiklerle paylaştığı ortak değerlerin savunulmasında yönünde üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirmiştir.

Prosedür normal işliyor. 'Türkiye şantaj yapıyor' ifadeleri kabul edilebilir değil.

TSK, 2019'da 23 NATO tatbikatına 2 bin 414 personelle iştirak etti. 2020'de de tatbikatlara iştirak edilmesi planlanmaktadır.

NATO'nun önemli bir gücüyüz. Kimse bizim NATO'ya katkılarımızı tartışamaz.Türkiye verdiği katkılarla NATO'nun tam merkezindedir.

Savunma Bakanlığı

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