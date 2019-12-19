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WhatsApp kullanıcılarına uyarı: Mesajlarınız silinebilir

WhatsApp'ta ortaya çıkan bir hata, gönderilen bir mesajın uygulamayı tamamen çökertmesine neden oluyor.

Teknoloji / 19 Aralık 2019 Perşembe 11:52
WhatsApp kullanıcılarına uyarı: Mesajlarınız silinebilir

WhatsApp'ta ortaya çıkan bir hata, gönderilen bir mesajın uygulamayı tamamen çökertmesine neden oluyor.

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma platformu WhatsApp'ta kullanıcıların canını fazlasıyla sıkacak yeni bir güvenlik açığı ortaya çıktı.

Gadgets 360'ın güvenlik yazılımı servisi Check Point'e dayandırdığı habere göre, bir grup sohbetinde tek bir mesajla herkesin WhatsApp uygulamasını çökertmenin mümkün olduğu ortaya çıktı. Peki bu nasıl mümkün olabiliyor?

Bunun gerçekleşmesi için öncelikle WhatsApp web arayüzünün kullanılması gerekiyor. Bu esnada web tarayıcısının geliştirici panelini açması gerekiyor. Buradan 'tüm grup üyeleri için bir çökme döngüsü' oluşturmak mümkün oluyor. Bu sorun, sadece uygulamayı kaldırıp, tekrar yükleyerek çözülebiliyor. Saldırı sonrasında gruba geri dönmek mümkün olmuyor ve tüm sohbet geçmişi siliniyor.

WhatsApp, buna benzer bir sorunu da geçen yıl yaşamıştı. FakeApp denilen güvenlik açığı, grup sohbetlerinde yazılanların değiştirilmesine ve mesajların farklı şekilde görünmesine neden oluyordu.

WhatsappSaldırı

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