Bakan Gül'den Hablemitoğlu suikastına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Gül, TBMM Genel Kurulunda milletvekillerinin sorularını cevapladı. Gül, Necip Habletimoğlu suikastı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada bazı gelişmelerin yaşandığını belirterek, “Bu cinayetin zanlısı olarak tespit edilen Nuri Gökhan Bozkır isimli şahıs hakkında kırmızı bülten talebi çıkartıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yapmış olduğu soruşturma neticesinde bu kişiyi zanlı ve şüpheli olarak tespit etmesi üzerine kırmızı bülten talebi ilgili mercilere iletilmiş ve bu bülten yayınlanmıştı. Bunun üzerine Ukrayna'da adı geçen zanlı tutuklanmıştır, tutuklanma üzerine derhal iade talepnamesi Bakanlığımızca Ukrayna makamlarına iletilmiştir. Ülkemize iade edilerek, yargı mercii önüne çıkartılması için tüm bu çabalar yapılmıştır. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Ukrayna Devlet Başkanı yetkilileri düzeyinde konuyu yakinen takip etmektedir. Önceki dün mevkidaşım Adalet Bakanı ile görüşme yaptım” ifadelerini kullandı.



Ukrayna başsavcısı ile de görüştüklerini söyleyen Bakan Gül, “Bu konuda Türkiye kamuoyu ve adaletin tecellisi anlamında zanlının ülkemiz yargı mercilerine teslimi konusunda hassasiyetimizi bir kez daha şifayen ifade etmek istediğimizi ve talebimizi yineledik. Daha önce hem resmi yazışmalar hem bu konudaki iadeye ilişkin Türkiye açısından önemli bir akademisyenin, insanın hayatının söz konusu olduğu bu süreçte iadenin önemine ilişkin mektupla da talepte bulunmuştuk. Bu kişinin Türkiye'ye iadesi konusunda her türlü tedbirin alınması, kişinin yine kaçmadan Ukrayna yetkili mercileri tarafından gecikmesizin Türk yargısına teslim edilmesi hususunda taleplerimizi yineledik. Tüm kurumlarımız, bakanlıklarımız bu konuda muhataplarıyla görüşme yapmaktadırlar. Faili meçhul anlamında tespit edilemeyen başlıklar, suikastlardan birisidir. Bunun da aydınlatılması hepimizin ortak dileğidir. İrade olarak, yürütme olarak sonuna kadar soruşturmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.



TBMM Başkanvekili Levent Gök ise, Hablemitoğlu suikastına ilişkin olarak, “Sayın Hablemitoğlu, 2000'li yıllarda FETÖ ile ilgili yaptığı araştırmalar, basın toplantıları, konferanslar bu konuyu çok cesurca dile getiren, herkesi uyaran çok önemli bir aydınımızdı. Benim de katıldığım konferanslarda şema ile FETÖ meselesini anlatmaya çalışıyordu ve o günlerde Hablemitoğlu'nun sesi çok önemli bir değer olarak önümüzde duruyor. Sayın Hablemitoğlu'nun 17 yıl önce uğramış olduğu saldırıda hayatını kaybetmesinden dolayı tekrar kendisine Allah'tan rahmet diliyorum ve inşallah sayın bakanın ifade ettiği gibi yakalanan sanık bir an önce Türkiye'ye iade edilir” şeklinde konuştu.



AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da konuyla ilgili, “Her şeyden önce 2002 Haziran ayında yayınladığı ‘Köstebek' isimli kitap, FETÖ terör örgütüne karşı herhangi bir siyasi ihtiras, rekabet olmaksızın Meclisin topyekün birlikte hareket etmesi gerektiğinin en güzel göstergesidir. ‘Köstebek' isimli kitapta Haziran 2002, henüz AK Parti hükümeti kurulmamış, seçimler gündemde değil. Ne diyor? 'FETÖ terör örgütü, Fetullahçı yapı 1960-1970'lerden bugüne kadar devletin her kademesinde mevzilenmiş. Emniyet, asker, yargı. Belirli mevzileri ele geçirmiş'“ şeklinde konuştu.



CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, konuyla ilgili olarak devletin yanında olduklarını ifade etti.

Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.