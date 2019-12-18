İTÜ'den 'Doğa Koleji' açıklaması

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), İTÜ Vakfının Doğa Koleji ile ilgili müzakerelerinin olumlu yönde devam ettiğini bildirdi.



Üniversitenin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'Bugün kamuoyuna farklı kaynaklardan yansıyan haberler dolayısıyla bir açıklama yapılması gereği doğmuştur. İTÜ Vakfı, Doğa Kolejleriyle ilgili müzakereleri olumlu yönde devam ettirmektedir.' ifadesi kullanıldı.



Paylaşımda, kamuoyu bilgilendirmesinin ise en kısa zamanda İTÜ resmi kanallarından yapılacağı kaydedildi.







İTÜ VAKFI HAKKINDA MERAK EDİLEN SORULARIN YANITLARI



Doğa Kolejini satın aldığı söylenen İTÜ Vakfı Kuruluşunun 35. yıllık bir kurum. Vakıf İstanbul Teknik Üniversitesi'ni desteklemek 4 Nisan 1984 tarihinde amacıyla kuruldu. Bu çerçevede, Eğitim Tesisleri, Kültür ve Sosyal Tesisler, Spor Tesisleri, Yurtlar İşletmesi ve Ar-Ge İşletmesi kurulup kaynak yaratıldı. İTÜ Vakfı kuruluş yılından itibaren, sosyal ve kültürel içerikli amaçlar doğrultusunda her yıl 500'ü aşkın öğrenciye karşılıksız eğitim ve barınma bursu veriyor. İTÜ Vakfı'nın ortaklık şeklinde kurduğu veya iştirak ettiği şirketler 3M ARGE A.Ş., İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. ve OTAM A.Ş. İTÜ Vakfı'nın başında Rektör Prof. Dr. Mehmet Karaca yer alıyor.



NE OLMUŞTU?



Doğa Kolej'inde maaşlarını alamayan öğretmenlerin ders boykotu devam ederken, yönetimden açıklama talep eden veliler İstanbul Ataşehir'deki genel müdürlük binasında toplandı. Yönetimden yanıt alamayan veliler girişteki turnikeleri aşarak genel müdürlük binasına girdi.



Ekim ayından bu yana maaş ödemelerinde sorun olduğunu, ancak bunun öğrencilerin eğitimine yansımasını istemediklerini belirten öğretmenler, 'Sesimizi duyurmak ve biriken alacaklarımızın ödenmesini istiyoruz' talebinde bulundu.

Kaynak : AA

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