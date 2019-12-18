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Adalet Bakanı Gül'den 'kadına şiddet' genelgesi

Kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik Adalet Bakanı Gül imzasıyla bir genelge yayımlandı. Genelge talep olmaksızın geçici koruma tedbiri, şiddet uygulayana yönelik tedavi gibi önlemler içeriyor.

Güncel / 18 Aralık 2019 Çarşamba 10:46
Adalet Bakanı Gül'den 'kadına şiddet' genelgesi

Adalet Bakanlığı kadına şiddetin engellenmesi için bir genelge yayımladı.

Bakan Abdulhamit Gül imzalı genelgeye göre; "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Büroları" yaygınlaştırılacak, şiddet vakalarına bu bürolardaki uzman savcılar bakacak.

Kadına şiddetle mücadele kapsamında mağdurun hayati tehlikesinin bulunması halinde talep aranmaksızın geçici koruma altına alma tedbiri uygulanacak.

Genelgeyle, şiddet uygulayana yönelik öfke kontrolü, stresle başa çıkma konularında eğitim, rehabilite, tedavi, muayene tedbirleri talep edilebilecek.

Öfke KontrolüAdalet Bakanlığı

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