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Kılıçdaroğlu o belediye başkanını savundu!

Cumhuriyet Halk Partisi Urla Belediye Başkanı, FETÖ'den tutuklanmasına Kemal Kılıçdaroğlu "iftira" dedi.

Siyaset / 17 Aralık 2019 Salı 23:23
Kılıçdaroğlu o belediye başkanını savundu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla tutuklanan Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz hakkında açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, Oğuz hakkında bir sürü iftira olduğunu söyleyerek, “Biz beraat edeceğine inanıyoruz” dedi.

'BİR HEYET OLUŞTURDUK'

Kılıçdaroğlu, Oğuz'un tutuklanmasına dair şunları anlattı:

'Tutuklanması doğru değil. Kendisinin kaçma şüphesi yok. Dava devam edebilir. Biz beraat edeceğine inanıyoruz. Bir sürü iftira var kendisi hakkında. Gizlilik kararı olduğu için ayrıntıları bilme imkanımız da yok. Tutuklanmayla ilgili olarak bir heyet oluşturduk.

'DEMOKRASİ GELENE KADAR MÜCADELEYE DEVAM'

Belediye başkanları tutuklandığı için geri adım atmayacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, “Biz gerçek anlamda demokrasi gelene kadar mücadele edeceğiz” dedi.

CHP'li başkan FETÖ'den tutuklandı!

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