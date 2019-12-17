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2020 yılında Ankara kritik toplantı!

Türkiye, Rusya ve İran’ın uluslararası ilişkiler komiteleri ile birlikte gerçekleştireceği ikinci toplantı 2020 başında Ankara’da yapılacak.

Dünya / 17 Aralık 2019 Salı 19:39
2020 yılında Ankara kritik toplantı!

Avrupa'nın son derece rahatsız olduğu, Türkiye, Rusya ve İran yakınlaşması ile ilgili Rusya'dan açıklama geldi.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, 2020 başında 3 ülkenin Ankara'da görüşme gerçekleştireceğini belirtti.






İLKİ MOSKOVA'DA OLMUŞTU

Kosaçev,yaptığı açıklamada 'İlki, parlamentonun bahar oturumunun sonunda Moskova'da yapılmıştı. İkinci toplantının gelecek yılın başında olması planlanıyor. Bu toplantı Ankara'da yapılacak, bizim açımızdan tarih belirledik, partnerlerimizin onayını bekliyoruz.' dedi

AvrupaİranToplantıTürkiyeUluslararası

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