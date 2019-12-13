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Çakmak gazı öldürdü!

Siirt’te çakmak gazı çektiği iddia edilen 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 13 Aralık 2019 Cuma 21:11
Çakmak gazı öldürdü!
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Edinilen bilgiye göre, kent merkezi Barış Mahallesi Mehmet Süer Caddesi’nde bir çocuğun baygın halde yattığı ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekiplerince baygın yatan A.E. (14) ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. A.E., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çakmak gazı çektiği iddia edilen 14 yaşındaki çocuğun kesin ölüm nedeni Siirt devlet hastanesinde yapılacak otopsinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi. Kaynak : İHA

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