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Türkiye'ye küstah tehdit

Libya'da ülkenin doğusunu kontrol eden ve Türkiye'yi düşman olarak gören General Hafter'e bağlı donanma komutanı Faraj el Mahdawi, Türkiye'yi tehdit etti. Yunan basınına konuşan Mahdawi, "Emir aldım, Türk arama gemileri varır varmaz onları batıracağım" dedi.

Dünya / 11 Aralık 2019 Çarşamba 20:37
Türkiye'ye küstah tehdit

Türkiye ve Libya arasında Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine ilişkin varılan mutabakatın yankıları sürüyor. Libya'da Hafter güçlerine bağlı donanmanın komutanı Faraj el Mahdawi, Türkiye'yle ilgili ortalığı karıştıracak ifadeler kullandı. Mahdawi, Türk gemileri için vur emri aldığını söyledi.

Türkiye geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Yunanistan'ın, ABD ve Avrupa Birliği'ni de arkasına alarak Doğu Akdeniz'i tek taraflı olarak 'paylaşma' çalışmalarına karşı hamle yapmış ve Libya ile masaya oturmuştu.



'EMİR ALDIM: TÜRK GEMİLERİ BATIRACAĞIM'

Yaşananların ardından bir sıcak gelişme de Libya cephesinden geldi. Libya'da ülkenin doğusunu kontrol altında tutan ve Türkiye'yi düşman olarak gören General Hafter'e bağlı donanmanın komutanından skandal bir açıklama geldi.

Yunan medyasına konuşan Faraj el Mahdawi, Türkiye'yi tehdit ederek, 'bölgeye yaklaşacak herhangi bir Türk gemisini batırma emri aldığını' söyledi. Greek Reporter'ın aktardığına göre Mahdawi, 'Hafter'den emir aldım. Türk arama gemileri varır varmaz onları batıracağım' dedi.

Avrupa BirliğiVur EmriDoğu AkdenizYunanistanKıbrıs Rum Yönetimi

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