Irak'ın Zikar kentinde aşiretler kontrol noktası kurdu

Irak'ın başkenti Bağdat ve diğer kentlerde 2 aydır devam eden hükümet karşıtı gösteriler sonrası Başbakan Adil Abdülmehdi'nin istifa etmesinin ardından 3 günlük yas ilan edilmesiyle birçok bölgede tansiyon düştü. Ancak gece saatlerinde göstericiler Kerbela kentinde güvenlik güçlerine molotof kokteylleri ile saldırdı. Protestocular arasına sızan bazı provokatörler tarafından yapılan saldırı sonucu yaralanan 9 güvenlik mensubu hastaneye kaldırıldı.



En kanlı olayların yaşandığı Zikar'da ise protestocular arasına provokatörlerin sızmalarını engellemek için aşiretler kentin giriş noktalarında kontrol noktası oluşturdu. Aşiretler, Bağdat ile Diyala illerinden kente girmek isteyen ve yanlarında 13 el bombası bulunan bir grubu yakaladı.



Öte yandan, Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği başkent Bağdat'ta gözaltına alınan 24 protestocunun serbest bırakıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, gözaltında bulunan 9 kişinin ailelerinden yasal işlemlerin tamamlanması için başvuru yapılması istenildi.



Irak'ta 2 aydır süren ve yaklaşık 400 kişinin ölümüyle, 15 binden fazla kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan hükümet karşıtı protesto gösterileri Başbakan Adil Abdülmehdi'yi istifa etmeye zorlamıştı. Kaynak : İHA

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