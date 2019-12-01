Bakan Soylu: Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu FETÖ ile mücadele konusunda çok öenmli mesajlar verdi. Bakan Soylu, konuya ilişkin 'FETÖ süreci canlı bir süreç. Matruşka bebeği gibi düşünün.İç içe geçmiş bir yapı var. FETÖ sadece bir terör örgütü değil aynı zamanda bir istihbarat örgütüdür ve bunu sökmek çok kolay değildir.Bizim şuandaki teknik kabiliyetlerimiz çok daha yüksek. Vatandaşımız rahat olsun biz FETÖ konusunda içeride arıza bırakmayız.' ifadelerini kullandı.



Acet'in “Adil Öksüz Almanya'da mı” sorusu üzerine Soylu, “Net bir şey söylememek gerekir” dedi. Adil Öksüz'ün nerede olduğunu bildiklerini kaydeden Bakan Soylu, “Almanya'da olduğunu teyit eder misiniz” sorusuna ise “Bize kalsın” diye yanıt verdi.



Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;



CHP'NİN BEŞTEPE İDDİASI



Siyasi açıdan ahlaksal bir sorun var ortada. Bir yalanı bir gerçek olarak ifade eden bir genel başkan var. Kandırıldı, kandırılmadı bunu izah etmesi gereken kişi kendisi. Sahte araba plakaları var, ismin kim olduğu ortaya çıktı. Olay çok somut ortada.



KILIÇDAROĞLU'NUN İZLENİYORUM İDDİASI MARAZİ BİR HALDİR



Kılıçdaroğlu'nun peşine adam taktınız mı? Devlet imkanlarını kullanarak CHP'de bir açık arama gibi bir tutumunuz var mı?



Bu bir zihnin hastalıklı hali. Birilerinin peşine adam takıldıysa devlette bunu bilmemek mümkün değildir. Deli saçması bir konu bu. Devlet beni izliyor diyor, peki izledi de ne oldu? Ne yapacaktınız da devlet bunu engelledi? Siyaset açık bir alandır. Kendine gelen haberleri doğru sayarak, bir süreç oluşturmak isteyebilir. Bunu daha çok marjinal partiler yapardı geçmişte. Bunu konuşmaya bile gerek yoktur, marazi bir haldir, yok hükmündedir.



FETÖ SÜRECİ MATRUŞKA BEBEĞİ GİBİ



FETÖ ile ilgili yeni bir açıklamanız oldu. Yeni Bylock kullanıcılarının tespit edildiğini açıkladınız. Bu haberin niteliği nedir, daha önce tespit edilemeyip yeni tespit edilen nedir?



FETÖ süreci canlı bir süreç. Matruşka bebeği gibi düşünün. FETÖ sadece bir terör örgütü değil aynı zamanda bir istihbarat örgütüdür. ve bunu sökmek çok kolay değildir. Bylock da örgütün iletişim mekanizmasıdır. Daha önceden belirlenen insanların ifadeleri var, sınav soruşturmalarından elde edilen bilgiler var. Burada görüyoruz ki kapağı daha yeni açılan bir çember var. Bylock'un ilk keşfedilme zamanı 3-4 yıl önce bizim şuandaki teknik kabiliyetlerimiz o döneme göre çok daha yüksek. O dönemde tespit edilemeyenler şu anda tespit edildi ve yeni bir alan bulundu. Vatandaşımız rahat olsun biz FETÖ konusunda içeride arıza bırakmayız. ABD hala elebaşını tutuyor. Oranın finansal gücünü müdahale ediyor. Biz ABD'de bunların ne noktada olduğunu avcumuzun içi gibi biliyoruz. Biz biliyoruz da ABD bilmiyor mu?



ADİL ÖKSÜZ'ÜN NEREDE OLDUĞUNU BİLİYORUZ



Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyor musunuz? Almanya'da deniliyor bunu teyit eder misiniz?



Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz. Ama bizde kalsın.



Nasıl PKK'ya, DHKP-C'ye biz izleme yapıyorsak aynısını FETÖ'ye de yapıyoruz. Ankesör ve büfe soruşturmalarında yüzde 40 etkin pişmanlık oldu.



KHK AÇIKLAMASI



15 Temmuz akşamını hep beraber hatırlayalım. Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı yaşıyor, yaşamama ihtimali var mıydı? Allah'ın bir taktiri bugün yaşıyor. Burada Türkiye'nin üstünde büyük bir oyun oynandı. Türkiye çok büyük bir terör eylemi yaşamış. Devlet tedbir almasın mı? Devleti kaptırırsak yarın her şeyi kaptırırız.



PKK'NIN ARTIK KÖŞESİNDEN ÇIKABİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL



Bir boksör bir boksörü ringde köşeye sıkıştırmış. Üst üste hamleler yapıyor karşı tarafın yapacağı bir şey kalmamış aynı şekilde PKK'nın köşesinden çıkabilmesi artık mümkün değil. Oradan soyunma odasına geçecek onu da alacağız. Oraya da kandil diyebiliriz.



Biz artık daha profesyonel bir yapıya geçtik. Manşetlerin atıldığı dönemde böyle değildik. Cumhurbaşkanımızın önderliğinden savunma sanayinde önemli hamleler yapılıyor.



CHP'YE PKK SORUSU



CHP'ye seslenmek istiyorum Doğu ve Güneydoğu'da var mısınız? HDP ve PKK'ya neden itiraz etmiyorsunuz? Bir sorgulayın kendinizi. Orada siyaset yapma şansına AK Parti sahipse siz de olabilmelisiniz. . CHP'nin doğu ve güneydoğu'da olmayışı demokratik bir korkudur. Demokrasi sadece Ege'de yok.



İLK KEZ BİR TERÖR ÖRGÜTÜNÜ DEVLET YÖNETİYOR



Teslim olan teröristlerin ifadelerinden neler olduğunu anlatsam milletimizin midesi bulanır, kendisine gelemez. Tüm ahlaksızların üst üste bina edildiği bir terör örgütünden bahsediyoruz. İlk kez bir terör örgütünü bir devlet yönetiyor. ABD.



ŞU ANDA 5300 AİLE GÖRÜŞÜYORUZ



Bu terör örgütünün ortaya koyduğu bu sürece ait Türkiye çok önemli tedbirler aldı. Bu konuda hakikaten bir Üniversite gibi çalıştık. Dağdaki teröristleri indirmek Şu anda 5300 ile ile görüşüyoruz, bunların hepsi Türkiye'de de değil. Son 3 yılda 600'ün üzerinde terör örgütü (PKK) mensubunu ailesiyle ikna ederek getirip adalete teslim ettik.



TERÖR ÖRGÜTÜNÜN GEÇMİŞTE YAPTIKLARININ HARİTASINI ÇIKARDIK



Terör örgütünün geçmişte ne yaptığının haritasını çıkardık. İlkbahardan itibaren bulundukları bütün alanların üzerine oturacağız. Türkiye'de terör örgütüne hiç bir yerde alan bırakmayacağız.



ALEVİ PROVOKASYONU



Ben siyasetin yanında ticaret de yaptım. 20 binin üstünde müşterim vardı. Onların arasında kim alevi bilmezdim, çünkü insanlar bunu saklarlardı. Toplumların evrilmesi, geçmiş travmaların atlatılması kolay değil. Bu travmalar ancak güçlü liderler ve güçlü devrimlerle aşılır. Bugün insanlar çok rahat bir şekilde ben aleviyim diyebiliyor.



Alevilerin evlerinin işaretlenmesi gibi provokasyonlar hep Türkiye'nin kritik zamanlarında oluyor. Barış Pınarı olsun,S-400 olsun önemli kararlar veriyoruz Ama artık bu gaz yemiyor. Bu konu artık toplumsal fay hattını tetikleyemez. Bu işi yapanların İzmir hariç hepsi bulundu, kimler olduğu belli. Hepsi aklında işlem yapıldı. Bunların bir kısmı provokasyon, bir kısmı hakikaten çocuklar. Bursa'da 9-10 yaşında çocuklar yapmış.



Aileviler bu konuda çok sağduyulu davranıyor. Aynı provokasyona malzeme olmak istemiyorlar.

