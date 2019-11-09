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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında,"Aziz milletimizin ve tüm dünyanın takdirine mahzar olmuş bir lider olan Gazi'yi anlamalı, milli irade aşığı bir şahsiyet, bir insan olarak gençlerimize ve çocuklarımıza anlatmalı; Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Siyaset / 09 Kasım 2019 Cumartesi 20:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı

letişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 81. yıl dönümünde saygıyla yad ediyorum.

Aziz milletimizin tüm fertleriyle topyekûn bir mücadele verdiği Kurtuluş Savaşı'nı zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizden aldığı güçle büyük başarılara imza atmış, dünya tarihinde saygın bir yer edinmiştir.Aziz milletimizin ve tüm dünyanın takdirine mahzar olmuş bir lider olan Gazi'yi anlamalı, milli irade aşığı bir şahsiyet, bir insan olarak gençlerimize ve çocuklarımıza anlatmalı; yaşanan zorlukları ve verilen eşsiz mücadeleyi unutmadan, birlik ve beraberlik içinde istikbal yolunda yakılan meşaleyi yeni nesillere emanet etmeliyiz.Milletimiz şehitlerimizin kanları ve gazilerimizin fedakarlıklarıyla savunulan bu vatan ve bayrağı sonsuza kadar korumaya kararlıdır. Türkiye Cumhuriyeti, geçmişinden aldığı güçle tüm engelleme teşebbüslerine rağmen sağlam adımlarla ilerlemeyi ve büyümeyi sürdürmektedir. Geleceğe her zamankinden daha büyük bir ümitle, daha büyük bir kararlılıkla yürürken bizler de bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimize sahip çıkıyor, ülkemizi daha ileriye taşıyacak adımları yılmadan, yorulmadan hayata geçiriyoruz.

'Rahmetle, minnetle yad ediyorum'

Bu düşüncelerle, vefatının 81. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum.'

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