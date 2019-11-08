USD (Alış - Satış) : 5,74 - 5,75 EURO (Alış - Satış) : 6,35 - 6,37

Bakan Pakdemirli açıkladı: 284 milyon liralık destek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Çiğ süt, malak, kırsal kalkınma ve tohum-fidan desteği adı altında üreticilere toplam 284 milyon liralık ödeme yapılacak.

Ekonomi / 08 Kasım 2019 Cuma 09:48
Bakan Pakdemirli açıkladı: 284 milyon liralık destek

Tarımsal destek ödemeleri ile ilgili açıklama yapan Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

“Mayıs-Haziran dönemi için 275 bin yetiştiricimize 148 milyon liralık çiğ süt desteği ödemesi yapacağız. Ödemeler, TC kimlik numarasına göre yapılacak. TC Kimlik numarası 4,6,8 olan üreticilere bugün (8 Kasım 2019) saat 18.00'dan sonra, 0,2 olanlara ise 15 Kasım 2019 saat 18.00 itibariyle ödeme yapılacak. Bu ödemelerle birlikte 2019 yılı Ocak ayından bu yana çiğ süt üreticilerimize toplam 915 milyon lira ödemiş olacağız.

Ayrıca, 2018 yılı ikinci dönem malak desteği kapsamında 3 bin 465 yetiştiricimize 2,2 milyon lira, kırsal kalkınma desteği adı altında 5 bin 261 kişiye 131 milyon lira, sertifikalı tohum ve fidan üretimi için de 12 firmaya 2,9 milyon lira ödeme yapacağız. Bu ödemelerimiz bu akşam (8 Kasım 2019) üreticilerimizin hesaplarına aktarılacak.
Böylece bir hafta içinde üreticilerimize toplam 284 milyon liralık destek ödemesi yapmış olacağız.

Yapacağımız bu destek ödemelerinin üreticilerimize, çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum.”

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

Erdoğan ABD'ye gitmeli mi?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı