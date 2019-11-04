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Yunan sınırında 'dehşet' gecesi

Edirne’de, komşu ülke Yunanistan’ın darp edip Türkiye’ye zorla gönderdiği iddia edilen 252 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, Yunan hudut birliklerinin kendilerini darp ettiğini ve kıymetli eşyalarını aldıklarını öne sürdü.

Dünya / 04 Kasım 2019 Pazartesi 10:15
Yunan sınırında 'dehşet' gecesi
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Edirne'de, Yunanistan'ın darp edip Türkiye'ye zorla gönderdiği ileri sürülen 252 düzensiz göçmen yakalandı. İddiaya göre, Yunanistan'a geçen düzensiz göçmenler, Yunan hudut birliklerince uluslararası sözleşmelere aykırı olarak Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye gönderildi.

Düzensiz göçmenlerden Pakistan uyruklu Seyit Habib, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yunan askerlerinin kendilerini darp ettiğini, ayakkabı ve cep telefonlarını alarak Türkiye tarafına attıklarını iddia etti.

Meriç Nehri'nden kayıkla Türk tarafına zorla götürüldüklerini savunan Habib, “Biz kalabalıktık, hepimize vurdular, çok vurdular. Telefonumuzu, paramızı aldılar, yemek vermediler, Yunan askeri bizi botla nehirden bu tarafa gönderdi” dedi.

Kaynak : İHA

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